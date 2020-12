Grande Fratello Vip, Alba Parietti nella bufera: “Francesco ha abbandonato per colpa tua”, lei sbotta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di decisioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 4 Dicembre, tutti i concorrenti hanno dovuto comunicare la loro volontà di rimanere o meno all’interno del reality. Tra coloro che hanno deciso di abbandonare, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Proprio quest’ultimo è stato duramente criticato dai telespettatori per la sua scelta, accusato di esser stato condizionato dalla madre. Dopo la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa. Il figlio di Alba Parietti ha spiegato in diretta le reali motivazioni della sua scelta: “Voglio dare priorità alla mia vita” e riabbracciare la compagna Cristina. Le sue parole non hanno convinto del tutto i telespettatori che hanno ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di decisioni all’interno della casa delVip. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 4 Dicembre, tutti i concorrenti hanno dovuto comunicare la loro volontà di rimanere o meno all’interno del reality. Tra coloro che hanno deciso di abbandonare, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Proprio quest’ultimo è stato duramente criticato dai telespettatori per la sua scelta, accusato di esser stato condizionato dalla madre. Dopo la notizia del prolungamento delVip, Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa. Il figlio diha spiegato in diretta le reali motivazioni della sua scelta: “Voglio dare priorità alla mia vita” e riabbracciare la compagna Cristina. Le sue parole non hanno convinto del tutto i telespettatori che hanno ...

