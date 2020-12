Finti poliziotti entrano in un campo rom e rubano gioielli per 50mila euro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Finti poliziotti rubano un bottino da 50mila euro in un campo rom: sapevano già dove cercare e come muoversi. Finti poliziotti entrano in un campo rom e rubano 50mila euro di gioielli (Foto: Istock Photo)Finti poliziotti entrano in un campo rom, a sirene spente, senza andare troppo nell’occhio. Si fermano davanti alla ‘baracca’, una delle tante, solo che questa era più isolata. Scendono dall’auto, “alt, polizia!”, e poi: “Dobbiamo perquisire tutto”. E hanno trovato un bottino di gioielli dal valore di 50mila euro. Portano tutto via e ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020)un bottino dain unrom: sapevano già dove cercare e come muoversi.in unrom edi(Foto: Istock Photo)in unrom, a sirene spente, senza andare troppo nell’occhio. Si fermano davanti alla ‘baracca’, una delle tante, solo che questa era più isolata. Scendono dall’auto, “alt, polizia!”, e poi: “Dobbiamo perquisire tutto”. E hanno trovato un bottino didal valore di. Portano tutto via e ...

