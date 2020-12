Aggiornamento Covid a Pomezia, buone notizie: numero delle guarigioni in aumento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Scendono a 330 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 7 ricoverati presso strutture ospedaliere e 323 in isolamento domiciliare. Pomezia, buone notizie: numero delle guarigioni in aumento Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 716. Sono 22 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi), 9 i cittadini deceduti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Scendono a 330 i cittadini attualmente positivi al-19 nel Comune di, di cui 7 ricoverati presso strutture ospedaliere e 323 in isolamento domiciliare.inSalgono ancora i guariti, che raggiungono quota 716. Sono 22 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi), 9 i cittadini deceduti. su Il Corriere della Città.

