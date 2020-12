Giardino di Ninfa, ‘solita ignota’ per Amadeus: il sindaco di Cisterna lo invita a visitarlo (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ il Giardino più bello e romantico al mondo, meta ogni anno di oltre 50mila visitatori tra cui Chiara Ferragni, Fedez, la Regina d’Inghilterra, Lady D, tanti letterati ed artisti (recentemente il pianista Stefano Bollani) e location per gli spot della Gucci e della Dior, ciò nonostante il noto presentatore Amadeus ne ignora l’esistenza e soprattutto dove si trovano. E’ successo nella puntata de “I soliti ignoti – il ritorno” andata in onda ieri sera su Rai 1. Eppure poco prima aveva pronunciato il nome di Cisterna di Latina presentando Emanuel Capogna, trentunenne ballerino cisternese che si è esibito in una performance di flamenco. La “lacuna” dell’ex disc jockey e bravo presentatore televisivo è avvenuta poco dopo, quando ha interrogato “l’ignota” tagliatrice di bistecche, Francesca, su dove si trovasse il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ ilpiù bello e romantico al mondo, meta ogni anno di oltre 50mila visitatori tra cui Chiara Ferragni, Fedez, la Regina d’Inghilterra, Lady D, tanti letterati ed artisti (recentemente il pianista Stefano Bollani) e location per gli spot della Gucci e della Dior, ciò nonostante il noto presentatorene ignora l’esistenza e soprattutto dove si trovano. E’ successo nella puntata de “I soliti ignoti – il ritorno” andata in onda ieri sera su Rai 1. Eppure poco prima aveva pronunciato il nome didi Latina presentando Emanuel Capogna, trentunenne ballerino cisternese che si è esibito in una performance di flamenco. La “lacuna” dell’ex disc jockey e bravo presentatore televisivo è avvenuta poco dopo, quando ha interrogato “l’ignota” tagliatrice di bistecche, Francesca, su dove si trovasse il ...

