Foggia-Palermo, Floriano tra passato e presente: in Puglia debuttò in B, oggi Boscaglia lo vuole magico (Di domenica 6 dicembre 2020) "Floriano, Foggia gioie e ricordi, ma il Palermo lo vuole magico".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori su Roberto Floriano. Dalla Germania all’Italia, con il sogno di scendere in campo. La carriera dell’attaccante del Palermo è ricca di esperienze e sogni, tassello importante dello scacchiere rosanero di Roberto Boscaglia, il classe ‘86 non dimentica i suoi trascorsi. oggi, dopo 3 stagioni, il numero 7 del club targato Hera Hora, torna dove ha raggiunto la vetta più alta. Stavolta, però, "lo fa da ex contro quella maglia con cui ha giocato l’unica volta in Serie B. Per Roberto Floriano, a Foggia, non può esser una partita ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) "gioie e ricordi, ma illo".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori su Roberto. Dalla Germania all’Italia, con il sogno di scendere in campo. La carriera dell’attaccante delè ricca di esperienze e sogni, tassello importante dello scacchiere rosanero di Roberto, il classe ‘86 non dimentica i suoi trascorsi., dopo 3 stagioni, il numero 7 del club targato Hera Hora, torna dove ha raggiunto la vetta più alta. Stavolta, però, "lo fa da ex contro quella maglia con cui ha giocato l’unica volta in Serie B. Per Roberto, a, non può esser una partita ...

WiAnselmo : Foggia-#Palermo, Floriano tra passato e presente: in Puglia debuttò in B, oggi Boscaglia lo vuole magico - Mediagol : Foggia-#Palermo, Floriano tra passato e presente: in Puglia debuttò in B, oggi Boscaglia lo vuole magico - zazoomblog : Foggia-Palermo back to the past: gioie e dolori nei precedenti il pari a Trapani costò la Serie B. L’ultima sfida f… - tifosipalermoit : Prudenza ed esperienza su un campo che scotta. A prima vista il Palermo che oggi giocherà a Foggia sarà una squadra… - zazoomblog : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Foggia-Palermo. Come finirà? (1-X-2) - #SONDAGGIO: #pronostico… -