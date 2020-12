Serie A 2020/21, le partite della decima giornata su Sky e DAZN (Di sabato 5 dicembre 2020) Dybala La Serie A 2020/21 torna in campo con la decima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della nona giornata Il turno di campionato si apre oggi pomeriggio con la Lazio che fa visita allo Spezia. A seguire, il derby della Mole tra Juventus e Torino e l’impegno casalingo dell’Inter contro il Napoli. Domani il resto della giornata, che terminerà lunedì sera al Franchi di Firenze con la sfida tra Fiorentina e Genoa. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 5 dicembre ore 15.00 Spezia-Lazio, diretta SkySport ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Dybala La/21 torna in campo con la. Ecco qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire lenonaIl turno di campionato si apre oggi pomeriggio con la Lazio che fa visita allo Spezia. A seguire, il derbyMole tra Juventus e Torino e l’impegno casalingo dell’Inter contro il Napoli. Domani il resto, che terminerà lunedì sera al Franchi di Firenze con la sfida tra Fiorentina e Genoa. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Sabato 5 dicembre ore 15.00 Spezia-Lazio, diretta SkySport ...

juventusfc : È iniziato il 151° #DerbyDellaMole! Tutti insieme ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATCH ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Apre #Lukaku, #Hakimi consolida e chiude ??? Il racconto di #InterBologna ?? #FORZAINTER ???? - Gazzetta_it : #Cuadrado come #Bonucci con la Roma sei anni fa. Ma stavolta c'è la Var, niente gol #JuveTorino - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #SerieA, rinviata #UdineseAtalanta: campo allagato ?? - pchicg10 : Pazzesco come solo nel 2020 ho visto una serie come Breaking Bad..Fantastica e piena di significato è dir poco ..Premi meritati -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori serie tv del 2020, scelte dal New York Times Il Post Formazioni ufficiali Crotone-Napoli, Serie A 2020/2021

Le formazioni ufficiali di Crotone-Napoli, match valido per la decima giornata di Serie A 2020/2021. Stadio Ezio Scida pronto a ospitare lo scontro tra i calabresi, ultimi e ancora a secco di vittorie ...

Cosenza, rossoblù senza sosta: in campo i tre assenti a Vicenza

Allenamento mattutino per Ba, Kone e Petre che devono recuperare in fretta dai loro infortuni in vista del rush finale di questo folle 2020 Porte aperte al Marulla a poche ore (fischio d’inizio alle 2 ...

Le formazioni ufficiali di Crotone-Napoli, match valido per la decima giornata di Serie A 2020/2021. Stadio Ezio Scida pronto a ospitare lo scontro tra i calabresi, ultimi e ancora a secco di vittorie ...Allenamento mattutino per Ba, Kone e Petre che devono recuperare in fretta dai loro infortuni in vista del rush finale di questo folle 2020 Porte aperte al Marulla a poche ore (fischio d’inizio alle 2 ...