Maradona sequestrato? Il video del finto rapimento dell'ex campione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diego Armando Maradona finge di essere sequestrato, in un video girato con un cellulare, poco tempo prima della sua morte , avvenuta il 25 novembre scorso a Tigre, in Argentina. Nel filmato, ottenuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diego Armandofinge di essere, in ungirato con un cellulare, poco tempo primaa sua morte , avvenuta il 25 novembre scorso a Tigre, in Argentina. Nel filmato, ottenuto ...

soul_brex : Maradona sequestrato da 10 anni ...certo che ce vole na fantasia a fa sti titoli degni di #Pomeriggio5 - MondoTV241 : Misteri CHOC, Diego Maradona 'Sequestrato da 10 anni' #maradona - infoitsport : Le ombre intorno a Diego: “Maradona era sequestrato da 10 anni” - Daria38250972 : @RY8113 Vero,se non sbaglio anche Ferrara. L'unica cosa di Maradona è stato che nessuno gli aveva fatto ricorso vin… - Ghilteras : @GianfrancoFeeni Si scandaloso il modo in cui per anni si è attaccato Maradona su questa cazzata e come è stato ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona sequestrato Maradona sequestrato? Il video del finto rapimento dell'ex campione TGCOM Maradona sequestrato? Il video del finto rapimento dell'ex campione

Diego Armando Maradona finge di essere sequestrato, in un video girato con un cellulare, poco tempo prima della sua morte, avvenuta il 25 novembre scorso a Tigre, in Argentina. Nel filmato, ottenuto i ...

A Soccavo sequestrato uno studio dentistico abusivo mai sanificato per Covid

La Guardia di Finanza ha scoperto un 52enne che a Soccavo si fingeva dentista, visitando e curando i pazienti, ma non aveva il titolo di studio né l'abilitazione.

Diego Armando Maradona finge di essere sequestrato, in un video girato con un cellulare, poco tempo prima della sua morte, avvenuta il 25 novembre scorso a Tigre, in Argentina. Nel filmato, ottenuto i ...La Guardia di Finanza ha scoperto un 52enne che a Soccavo si fingeva dentista, visitando e curando i pazienti, ma non aveva il titolo di studio né l'abilitazione.