Inzaghi alle prese con le assenze | “Il Parma vale più della salvezza”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo aver conquistato quattro punti in due partite, contro Fiorentina e Juventus, il Benevento è atteso adesso da un doppio turno in trasferta. I giallorossi affronteranno domenica ile venerdì prossimo il Sassuolo. In vista dell’impegno di campionato con i ducali, Filippoè intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Assenti – Purtroppo siamo in emergenza, ho tanti giocatori fuori ma questo non deve essere un alibi. Foulon ha recuperato, per gli altri dobbiamo ancora aspettare. Moncini non è al meglio, mentre Schiattarella è fuori per squalifica. Dispiace non averli con noi ma voglio una squadra concentrata e che non cerchi alibi. Schiattarella – Valuterò, non penso che il modulo possa farci fare la differenza. Un vice Schiattarella c’è ed è Viola ma ora è assente. Ionita ed Hetemaj possono ...