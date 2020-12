The Game Awards 2020: per ora Ghost of Tsushima è il più votato dai fan nella categoria Player's Voice (Di giovedì 3 dicembre 2020) I The Game Awards inizieranno ufficialmente la prossima settimana, ma ora è stata aperta una nuova categoria, la Player's Voice, che chiede di scegliere tra 30 diversi giochi i primi 10. Per votare non dovete fare altro che accedervi tramite Google, Twitter o Facebook. Anche se non volete partecipare, è interessante vedere i risultati provvisori. Finora, Ghost of Tsushima è in testa al gruppo con il 7% dei voti, seguito da vicino da Hades, Spider-Man: Miles Morales e The Last of Us Part II. La partita quindi è ancora aperta, tutto è possibile! Questa è solo la prima tappa di tre. Nel secondo turno, il 4 dicembre, la community voterà di nuovo, portando i candidati di Player's Voice da dieci giochi a soli cinque speranzosi contendenti. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) I Theinizieranno ufficialmente la prossima settimana, ma ora è stata aperta una nuova, la's, che chiede di scegliere tra 30 diversi giochi i primi 10. Per votare non dovete fare altro che accedervi tramite Google, Twitter o Facebook. Anche se non volete partecipare, è interessante vedere i risultati provvisori. Finora,ofè in testa al gruppo con il 7% dei voti, seguito da vicino da Hades, Spider-Man: Miles Morales e The Last of Us Part II. La partita quindi è ancora aperta, tutto è possibile! Questa è solo la prima tappa di tre. Nel secondo turno, il 4 dicembre, la community voterà di nuovo, portando i candidati di'sda dieci giochi a soli cinque speranzosi contendenti. ...

