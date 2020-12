Digital Media Fest, quest’anno online: vince la creatività (Di giovedì 3 dicembre 2020) Al Digital Media Fest, svoltosi online, vince la creatività. La versione di quest’anno conferma il futuro dell’audiovisivo nel web. L’edizione 2020 del Digital Media Fest, il Festival creato e diretto da Janet De Nardis, si è svolta online dal 30 Novembre al 2 Dicembre. Oltre 100mila visualizzazioni, mentre le visualizzazioni sui social hanno raggiunto le 50.000 persone questo il risultato delle tre giornate di Festival trasmesse in streaming su www.DigitalMediaFest.it. Dalle 11:00 di mercoledì 30 novembre alle 21:30 del 2 dicembre un flusso di contenuti tra opere in concorso, webinar e workshop ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Al, svoltosila. La versione diconferma il futuro dell’audiovisivo nel web. L’edizione 2020 del, ilival creato e diretto da Janet De Nardis, si è svoltadal 30 Novembre al 2 Dicembre. Oltre 100mila visualizzazioni, mentre le visualizzazioni sui social hanno raggiunto le 50.000 persone questo il risultato delle tre giornate diival trasmesse in streaming su www..it. Dalle 11:00 di mercoledì 30 novembre alle 21:30 del 2 dicembre un flusso di contenuti tra opere in concorso, webinar e workshop ha ...

