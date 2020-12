Ciclismo | Fabio Aru alla Qhubeka | “Qui so che posso tornare a vincere”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo la riflessione, l’annuncio:Aru ha firmato un nuovo contratto con il TeamASSOS. Dopo l’amaro ritiro nella nona tappa del Tour de France 2020, il corridore sardo ha pensato piuttosto attentamente al proprio futuro e quello che un po’ tutti gli addetti ai lavori si aspettavano si è avverato. Una scelta importante per ritrovare la via smarrita a causa di tanti problemi fisici e anche di quella fiducia che, dopo tante batoste, è venuta a mancare. Il progetto con la UAE Emirates non ha dato i frutti sperati e quindi ci si rimette in gioco per rilanciarsi in vista di quel che sarà. “Sono assolutamente felice di entrare a far parte del TeamASSOS la prossima stagione e sono molto grato a Douglas Ryder che mi ha accolto nella sua squadra. Quando è nata la possibilità di firmare e poi, dopo aver parlato con Douglas e ...