Simona Ventura torna in tv: “Nessuno potrà togliermi l’entusiasmo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Simona Ventura torna in tv con un nuovo programma e su Instagram svela: “Mai niente e nessuno potra? togliermi l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones”. La conduttrice è pronta a guidare Game of Games, la nuova trasmissione Rai che è stata confermata negli ultimi giorni. Mancano ormai pochi mesi all’inizio del game show e la Ventura è pronta per affrontare questa sfida con l’energia e il coraggio che la contraddistinguono. “Darò sfogo a tutta la mia creatività – aveva confessato qualche settimana fa a Tv Talk -. Sono molto felice che il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo abbia cercato con grande forza un programma per me, perché ho voglia di buttarmi in cose nuove Fare cose nuove è ancora più bello e in questo programma darò sfogo alla mia creatività”. Super Simo non ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 dicembre 2020)in tv con un nuovo programma e su Instagram svela: “Mai niente e nessuno potra?l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones”. La conduttrice è pronta a guidare Game of Games, la nuova trasmissione Rai che è stata confermata negli ultimi giorni. Mancano ormai pochi mesi all’inizio del game show e laè pronta per affrontare questa sfida con l’energia e il coraggio che la contraddistinguono. “Darò sfogo a tutta la mia creatività – aveva confessato qualche settimana fa a Tv Talk -. Sono molto felice che il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo abbia cercato con grande forza un programma per me, perché ho voglia di buttarmi in cose nuove Fare cose nuove è ancora più bello e in questo programma darò sfogo alla mia creatività”. Super Simo non ...

