Quando parlerà Conte per nuovo DPCM del 3 dicembre: conferenza stampa in diretta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quando parlerà Conte per il nuovo DPCM del 3 dicembre e come seguire la conferenza stampa in diretta: sono queste le domande che echeggiano nella testa degli italiani ad un giorno dalla scadenza del decreto di novembre. Il Premier presto terrà il suo classico discorso per spiegare quali misure il Governo intenderà adottare contro la diffusione dei contagi a ridosso del Natale. I cittadini sono giustamente impazienti di sapere come dovranno comportarsi, cosa sarà consentito lo fare e cosa no. Si tenga presente che il prossimo DPCM verrà firmato dal Presidente del Consiglio il 3 dicembre per entrare in vigore dal giorno 4. Quando parlerà Conte del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)per ildel 3e come seguire lain: sono queste le domande che echeggiano nella testa degli italiani ad un giorno dalla scadenza del decreto di novembre. Il Premier presto terrà il suo classico discorso per spiegare quali misure il Governo intenderà adottare contro la diffusione dei contagi a ridosso del Natale. I cittadini sono giustamente impazienti di sapere come dovranno comportarsi, cosa sarà consentito lo fare e cosa no. Si tenga presente che il prossimoverrà firmato dal Presidente del Consiglio il 3per entrare in vigore dal giorno 4.del ...

