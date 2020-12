Natale coi nonni, Conte ci prova (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ultima battaglia rimane quella sui nonni. O, per dirla meglio, sulla possibilità di derogare al divieto assoluto di spostamenti fra le Regioni che scatterà a ridosso del Natale, a partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio. Il governo ha incontrato oggi le Regioni, e ha fatto muro su tutte o quasi le richieste avanzate dai governatori, in primis quella dell’istituzione di una “zona bianca” con misure più lievi per i territori a basso tasso di contagi. Confermata la divisione in zone anche a partire dal 4 dicembre, con Roberto Speranza che si è detto fiducioso sul fatto che nelle prossime settimane tutto il paese tornerà nella fascia gialla, confermato il coprifuoco, confermato lo stop alla stagione sciistica, confermato il divieto di spostamento sotto le feste, confermate le maggiori restrizioni nel periodo del Natale, compreso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ultima battaglia rimane quella sui. O, per dirla meglio, sulla possibilità di derogare al divieto assoluto di spostamenti fra le Regioni che scatterà a ridosso del, a partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio. Il governo ha incontrato oggi le Regioni, e ha fatto muro su tutte o quasi le richieste avanzate dai governatori, in primis quella dell’istituzione di una “zona bianca” con misure più lievi per i territori a basso tasso di contagi. Confermata la divisione in zone anche a partire dal 4 dicembre, con Roberto Speranza che si è detto fiducioso sul fatto che nelle prossime settimane tutto il paese tornerà nella fascia gialla, confermato il coprifuoco, confermato lo stop alla stagione sciistica, confermato il divieto di spostamento sotto le feste, confermate le maggiori restrizioni nel periodo del, compreso ...

L’ultima battaglia rimane quella sui nonni. O, per dirla meglio, sulla possibilità di derogare al divieto assoluto di spostamenti fra le Regioni che scatterà a ridosso del Natale, a partire dal 21 dic ...

UE E COVID/ A Bruxelles l’euro val bene una messa (anche a Roma?)

L'Unione Europea ha raccomandato di evitare assembramenti alle Messe di Natale. Meglio online. Qualcuno è pronto ad obbedire ...

