Toro-Samp, Belotti: 'Cresciamo, ma che stupidi a inizio ripresa' (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha giocato un'altra ottima partita e ha timbrato il cartellino del gol. Ma ovviamente c'è rammarico nelle parole di Andrea Belotti. "Abbiamo creato un po' di occasioni da gol ma portiamo a casa un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha giocato un'altra ottima partita e ha timbrato il cartellino del gol. Ma ovviamente c'è rammarico nelle parole di Andrea. "Abbiamo creato un po' di occasioni da gol ma portiamo a casa un ...

TorinoFCFeed : Toro-Samp, Belotti: 'Cresciamo, ma che stupidi a inizio ripresa' - sportli26181512 : Belotti: 'Come cresce il Toro. Ma che stupidi a inizio ripresa': Belotti: 'Come cresce il Toro. Ma che stupidi a in… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Belotti: 'Come cresce il Toro. Ma che stupidi a inizio ripresa' #ToroSamp - Gazzetta_it : #Belotti: 'Come cresce il Toro. Ma che stupidi a inizio ripresa' #ToroSamp - infoitsport : Toro, contro la Samp è una gara da dentro o fuori. E con Belotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Toro Samp HTTP/1.1 Server Too Busy