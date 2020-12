Nocera Inferiore | Carmine Bucciero pende il comando della Municipale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina nell’ Aula Consiliare del Comune diè stato presentato alla stampa, il nuovo comandantePolizia. La breve presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco Manlio Torquato eSegretaria Generale Ornella Famiglietti. Il sindaco ha dichiarato: “il Comandantesarà chiamato a gestire le problematiche complesse che, in un territorio densamente abitato come il nostro e con la carenza cronica di personale in servizio, richiederanno l’esperienza gestionale di un professionista qualificato come lui”. Il neo Comandantecittadina ha aggiunto: ”Il mio compito è entrare su una macchina che cammina in ...