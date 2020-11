Napoli-Roma, i convocati di Gattuso: ben 4 assenze per gli azzurri (Di domenica 29 novembre 2020) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato i convocati per la sfida di questa sera alle 20.30 contro la Roma. Il tecnico Gattuso … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 novembre 2020) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato iper la sfida di questa sera alle 20.30 contro la. Il tecnico… L'articolo proviene da Forz.net.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - RaiNews : Il Napoli giocherà la partita di stasera contro la Roma indossando una maglia a righe verticali bianco azzurre simi… - tancredipalmeri : Il tango di Gardel durante il minuto di silenzio per Maradona del Siviglia. Non essendoci i tifosi allo stadio, sa… - lUltimoUomo : La nostra preview tattica della partita di questa sera - guancio1 : @Luca_Pelosi Come sarebbe “ex calciatore Roma”? Così riduttivo? Oddi leone? L’imperatore de Berlino? Er sovrano ind… -