Microsoft Flight Simulator giocato in diretta questa sera alle 18! Preparatevi al decollo!

Leggi su eurogamer

(Di domenica 29 novembre 2020) Il 2020 sarà ricordato per sempre come "quell'anno in cui non siamo potuti uscire di casa", ma questo non significa che non possiamo volare nei cieli virtuali di tutto il mondo grazie a. Il titolo, una vera e propria eccellenza nel suo campo, ha conquistato moltissimi videori, specialmente in questo turbolento anno fatto di pandemie e quarantene. Quale miglior occasione per lasciare tuttospe solcare le nubi insieme a Eurogamer?18, l'eccezionale pilota Gianluca Musso, l'autore della nostra recensione, sarà pronto a scarrozzarvi in giro per il pianeta, grazie ad una nuovalivestream. Leggi altro...