Dalla Francia sicuri: ogni momento è buono per Allegri per… firmare col Psg

Massimiliano Allegri nuovamente accostato al Paris Saint-Germain. Complice il 2-2 contro il Bordeaux, in Francia insistono con i rumors che vorrebbero il mister toscano al posto di Thomas Tuchel. Secondo quanto afferma Le10Sport, infatti, Leonardo potrebbe chiamare l'ex Juventus e Milan in qualsiasi momento per fargli firmare un contratto e metterlo al posto del tedesco.

I rapporti tra le parti sono sempre stati molto duri anche se, almeno all'apparenza, Tuchel e Leonardo si erano dati una tregua. Il mancato successo in Ligue 1 e un girone di Champions League piuttosto incerto avrebbero aumentato i dubbi sul futuro del tedesco alla guida dei parigini. Ecco perché il nome di Allegri sarebbe ora tornare prepotentemente di moda. La prossima sfida di Coppa potrebbe segnare un'altra tappa decisiva.

