Arrivano dure le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Settimana prossima la Commissione europea, dopo un nuovo meeting tra i leader, renderà noto quale sarà l'orientamento sulle misure per il periodo natalizio.

Conte: «Ore impegnative, si valutano gli scenari». La Calabria, ancora senza commissario, resta rossa. Il Piemonte punta all’arancione. La regola dei 14 giorni ...

Miozzo (Cts): "Se chiudiamo le piste da sci solo noi è un fallimento dell'Ue"

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico raccomanda la prudenza in vista dell'orientamento sulle misure per il periodo natalizio che la Commissione presenterà settimana prossima ...

