Il confronto tra governo e egioni sulle aperture a Natale e sulla 'terza ondata' (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Il motivo per il quale i virologi ritengono necessario non abbassare assolutamente la guardia lo ha spiegato il Cts ai membri del governo. Se - questo secondo quanto si apprende il 'messaggio' inviato - si allenta la stretta anche l'8 dicembre si rischia di avere la terza ondata del virus già a Natale. Da qui la raccomandazione a non allargare le maglie. Per questo motivo l'orientamento dell'esecutivo è quello di lasciare dal 27 novembre la Lombardia e probabilmente le altre regioni considerate ad alto rischio ancora in zona rossa. "Conviene alle regioni non allentare la morsa, così riusciranno a far passare un Natale tranquillo", spiega una fonte di governo. Ma il presidente Fontana non nasconde la sua irritazione: "La regione è da due ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Il motivo per il quale i virologi ritengono necessario non abbassare assolutamente la guardia lo ha spiegato il Cts ai membri del. Se - questo secondo quanto si apprende il 'messaggio' inviato - si allenta la stretta anche l'8 dicembre si rischia di avere ladel virus già a. Da qui la raccomandazione a non allargare le maglie. Per questo motivo l'orientamento dell'esecutivo è quello di lasciare dal 27 novembre la Lombardia e probabilmente le altre rconsiderate ad alto rischio ancora in zona rossa. "Conviene alle rnon allentare la morsa, così riusciranno a far passare untranquillo", spiega una fonte di. Ma il presidente Fontana non nasconde la sua irritazione: "La regione è da due ...

Azione_it : Dopo mesi senza confronto il Governo dica #BastaImbutoFormativo e accolga le proposte di #Azione e @Piu_Europa (tr… - HYUNJIMINIE_ : @actuallygaia perché erano due cose differenti, tra naip e melancholia non c’è confronto, mentre martina è mydrama… - rebeccalodd : @matttonio Tra l'altro, a me piace il tipo di dinamica nella quale una persona si fa valere, se Dayane e Rosalinda,… - alebeulcke : RT @MartinaManzoni5: Costruire le idee impegna le persone e necessita di ricerca, di un confronto vero. Oggi la politica non è scontro di i… - alebeulcke : RT @ACKant: 'Abbiamo giornalisti eroi in questo paese. Ma abbiamo anche tanta informazione non libera, non attenta al confronto tra le idee… -

Ultime Notizie dalla rete : confronto tra "QUESTO NON È AMORE", UN CONFRONTO TRA LE ISTITUZIONI RadioGold.TV Dritto e rovescio, la rissa tra la Lorenzin e il ristoratore che tiene aperto il locale: "Lei deve stare zitto, non ne ha diritto"

puntando il dito contro il ristoratore: "Lei deve stare zitto, lei sta rischiando con la salute del persone, non ha nessun diritto di mettere a rischio la vita dei suoi clienti". "Fermiamoci qua", ...

Spaccio di droga e prostituzione: blitz “Salamandra” tra Cosenza, Rende e nell’hinterland

Numerose misure cautelari sono in corso di esecuzione nell'ambito di un'operazione dei carabinieri scattata in città e in altri centri della provincia ...

puntando il dito contro il ristoratore: "Lei deve stare zitto, lei sta rischiando con la salute del persone, non ha nessun diritto di mettere a rischio la vita dei suoi clienti". "Fermiamoci qua", ...Numerose misure cautelari sono in corso di esecuzione nell'ambito di un'operazione dei carabinieri scattata in città e in altri centri della provincia ...