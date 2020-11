Traffico Roma del 26-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazioneincolonnato sulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e via Nomentana verso San Giovanni in uscita daquale attratti sulla Flaminia dalla tangenziale al Raccordo Anulare su via Salaria da via Cortona a Villa Spada sul Raccordo Anulare ci sono pure entrati in carreggiata interna tra Cassia Salaria da Nomentana a Prenestina più avanti code per incidente tra Casilina e Appia in esterna si rallenta tra via Pontina via Appia praticata anche la via Cristoforo Colombo da viale Bartolomeo cavaceppi a via di Malafede direzione ostia per tutti i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it nei Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...