Napoli, partito l’iter per intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – partito d’urgenza l’iter per intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Dopo l’annuncio, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che presiede la Commissione Toponomastica del Comune, ha avviato la procedura per il cambio di nome dello stadio in deroga alla legge che prevede 10 anni dalla morte della persona per poter dedicare una strada o una infrastruttura. Alessandra Clemente, che ha la delega assessorile alla Toponomastica, ha già contattato il prefetto di Napoli, Marco Valentini, a cui spetta la concessione della deroga. L’assessore Clemente ha spiegato che “il prefetto si è mostrato ben lieto di concederla”. Il sindaco de Magistris ha anche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutod’urgenzaperloSan Paolo a. Dopo l’annuncio, il sindaco diLuigi de Magistris, che presiede la Commissione Toponomastica del Comune, ha avviato la procedura per il cambio di nome delloin deroga alla legge che prevede 10 anni dalla morte della persona per poter dedicare una strada o una infrastruttura. Alessandra Clemente, che ha la delega assessorile alla Toponomastica, ha già contattato il prefetto di, Marco Valentini, a cui spetta la concessione della deroga. L’assessore Clemente ha spiegato che “il prefetto si è mostrato ben lieto di concederla”. Il sindaco de Magistris ha anche ...

cronista73 : Stadio San Paolo intitolato a Maradona, l’iter è partito. Lutto cittadino nel giorno dei funerali… - clikservernet : Diego Armando Maradona morto – Camera ardente alla Casa Rosada. Autopsia: “Deceduto per insufficienza cardiaca acut… - Noovyis : (Diego Armando Maradona morto – Camera ardente alla Casa Rosada. Autopsia: “Deceduto per insufficienza cardiaca acu… - ottopagine : Maradona, partito l'iter per dedicargli lo stadio #Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Stadio intitolato a Maradona, iter partito E lutto cittadino nel giorno dei... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli partito Elezioni comunali a Napoli, la sfida di Bassolino: «Io contro il partito? È il Pd... Il Mattino Le spoglie di Maradona al palazzo presidenziale per camera ardente. Fernandez: ci hai portato in cima al mondo

Il campione del calcio è morto ieri per un infarto. Il nuovo tributo del presidente dell'Argentina e il cordoglio del mondo del calcio e non soloFOTO/VIDEO ...

Islam e musulmani: dal Corano al jihadismo

Un incontro di alto profilo accademico quello proposto dal Rotary Valle Sabbia sulla piattaforma zoom con ospite il prof. Roberto Tottoli ...

Il campione del calcio è morto ieri per un infarto. Il nuovo tributo del presidente dell'Argentina e il cordoglio del mondo del calcio e non soloFOTO/VIDEO ...Un incontro di alto profilo accademico quello proposto dal Rotary Valle Sabbia sulla piattaforma zoom con ospite il prof. Roberto Tottoli ...