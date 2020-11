Tutorial per la spesa sexy, l'ad Rai Salini: 'Episodio gravissimo, avviata un'istruttoria' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo squallido teatrino andato in onda su 'Detto Fatto' su come fare la spesa in modo sexy è definito dall'ad Rai Fabrizio Salini "un Episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo squallido teatrino andato in onda su 'Detto Fatto' su come fare lain modoè definito dall'ad Rai Fabrizio"un, che nulla ha a che vedere con lo spirito del ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - disinformatico : Chiedo alla Rai di predisporre un tutorial su come insegnare ai maschietti a non mostrare la scriminatura del deret… - mante : C'è anche il tutorial nel caso vi cadesse qualcosa a terra, per esempio il cervello. - mariandres2014 : RT @lauraboldrini: Su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa… - matteotti_g : RT @lauraboldrini: Su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa… -