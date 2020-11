The Witch: l'incubo del regista Robert Eggers? La capra Black Phillip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Robert Eggers ha svelato il suo vero incubo sul set del cult horror The Witch: la capra Black Phillips, davvero poco gestibile. Black Phillipera la minacciosa capra di The Witch, l'horror del 2015 di Robbert Eggers, che in realtà si chiamava Charlie e non era molto dissimile dal demonio, come ha raccontato proprio il regista che ha avuto più di un problema con lei sul set tanto da definirla il suo incubo. Uno degli ingredienti più riusciti di The Witch è proprio Black Phillip, la capra di famiglia in agguato che si rivela essere il diavolo stesso. Nella realtà il suo nome era Charlie ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha svelato il suo verosul set del cult horror The: las, davvero poco gestibile.era la minacciosadi The, l'horror del 2015 di Robbert, che in realtà si chiamava Charlie e non era molto dissimile dal demonio, come ha raccontato proprio ilche ha avuto più di un problema con lei sul set tanto da definirla il suo. Uno degli ingredienti più riusciti di Theè proprio, ladi famiglia in agguato che si rivela essere il diavolo stesso. Nella realtà il suo nome era Charlie ...

AestheticsThe : The Witch of Portobello - Paolo Coelho - DRAMAPerseViki : #Ms???N??s L'attore Lee Jong Suk sembra sia in trattative per il sequel del Film 'The Witch' dove dovrebbe apparire… - tgk_world : #LeeJongSuk è stato confermato per un'apparizione speciale su 'The Witch: Parte 2' dopo il suo congedo militare In… - sehnibabi : IN THE WITCH STO URLANDO QUEL FILM FANTASTICOOOO - irreverent_the : @SaryOtto @witch_please @humarius Chissà che gusto ha ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Witch The Witch: l'incubo del regista Robert Eggers? La capra Black Phillip Movieplayer.it Il libro segreto delle streghe – Blair Witch 2, il regista riflette sul film a 20 anni dall’uscita

Il regista di Il libro segreto delle streghe - Blair Witch 2 riflete sul film a 20 anni dall'uscita al cinema del lungometraggio ...

The Witcher – Stagione 2: nelle nuove foto dal set Henry Cavill è molto affamato

Continuano le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy di Netflix che vede Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Il regista di Il libro segreto delle streghe - Blair Witch 2 riflete sul film a 20 anni dall'uscita al cinema del lungometraggio ...Continuano le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy di Netflix che vede Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.