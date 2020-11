Roccuzzo online con il nuovo videoclip

(Di mercoledì 25 novembre 2020), il giovane cantante che con la sua voce ha emozionato i giudici di X Factor,con ildel singolo “Ricominciamo da qui” È ora disponibile su YouTube ilufficiale di “RICOMINCIAMO DA QUI” (Bit Records), ilbrano inedito digià disponibile in radio e su tutte le piattaforme… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Roccuzzo online

S&H Magazine

Nonostante il consenso popolare Roccuzzo non è stato scelto per i live. «Questa non è una sconfitta. Avrei voluto andare avanti nel percorso di XFactor perché ho tante cose da dire, ma continuerò a di ...