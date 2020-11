Palermo, tragedia a scuola: bimba di 10 anni cade durante l’ora di educazione fisica e muore sul colpo (Di mercoledì 25 novembre 2020) tragedia a Palermo, dove una bimba di 10 anni è morta a scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva educazione fisica, sarebbe caduta, battendo violentemente la testa. La tragedia è avvenuta al Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo. La bambina sarebbe morta sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto i carabinieri. bimba morta, il dolore della Azzolina e del sindaco Orlando “Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020), dove unadi 10è morta a. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva, sarebbe caduta, battendo violentemente la testa. Laè avvenuta al Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo. La bambina sarebbe morta sul. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto i carabinieri.morta, il dolore della Azzolina e del sindaco Orlando “Si tratta di unaimmane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta, nell’esprimere vicinanza nel ...

