Napoli-Rijeka | Gattuso alla vigilia | “Non c’è stato alcun litigio con la squadra”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quello che èscritto non è tutto vero. Io non ho litigato con la squadra, ho espresso le mie parole e non c’ènessun. Io vedo sempre impegno durante la settimana e vedo grandissimo senso di appartenenza ma tutto questo non basta“. Nella conferenza stampa delladi, il tecnico dei partenopei Gennarosmentisce le indiscrezioni circa un possibilecon la squadra post sconfitta col Milan. “Io non vado tutti i giorni a muso duro – ha precisatoin conferenza stampa -. Ci sono dei momenti in cui bisogna andare a muso duro, momenti di carezze, momenti di dire bravo o di mandare a fanculo chi se lo merita. Questa squadra deve alzare l’asticella senza pensare a quanto è brava. A ...