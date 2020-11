Economia circolare, ENEA partecipa al progetto europeo “Circular Learning Hub” (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Aumentare la consapevolezza attraverso percorsi formativi rivolti a investitori e imprese per ridefinire i sistemi produttivi in un’ottica di Economia circolare. Questo l’obiettivo del progetto europeo Circular Learning Hub (CL-Hub), finanziato da EIT Climate-KIC nell’ambito del programma Education e coordinato dall’Università Politecnica delle Marche (UNVPM), con il coinvolgimento di ENEA e Aess in Italia, Cleantech in Bulgaria e Athena Research Center in Grecia. “Il progetto CL-Hub è stato sviluppato su un percorso di consapevolezza-ideazione-azione che – sottolinea Francesca Cappellaro, responsabile del progetto per ENEA – incoraggia imprese e stakeholder del mondo della finanza all’implementazione del pensiero ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Aumentare la consapevolezza attraverso percorsi formativi rivolti a investitori e imprese per ridefinire i sistemi produttivi in un’ottica di. Questo l’obiettivo delCircularHub (CL-Hub), finanziato da EIT Climate-KIC nell’ambito del programma Education e coordinato dall’Università Politecnica delle Marche (UNVPM), con il coinvolgimento die Aess in Italia, Cleantech in Bulgaria e Athena Research Center in Grecia. “IlCL-Hub è stato sviluppato su un percorso di consapevolezza-ideazione-azione che – sottolinea Francesca Cappellaro, responsabile delper– incoraggia imprese e stakeholder del mondo della finanza all’implementazione del pensiero ...

