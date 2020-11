Antonella Elia col cuore spezzato: ” È finita per sempre con Pietro” (Di martedì 24 novembre 2020) La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è giunta ai titoli di coda: l’opinionista del Gf Vip si è detta “col cuore spezzato”, ma sicura che sarà un addio definitivo. La relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha iniziato ad interessare il gossip quando la showgirl, entrata nella casa del L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) La storia d’amore trae Pietro Delle Piane è giunta ai titoli di coda: l’opinionista del Gf Vip si è detta “col”, ma sicura che sarà un addio definitivo. La relazione trae Pietro Delle Piane ha iniziato ad interessare il gossip quando la showgirl, entrata nella casa del L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TitaRaschella : @Caridad85828819 @GrandeFratello Si infatti esce chi vogliono loro nn per i voti del pubblico e tutto pilotato ora… - 361_magazine : #GFVip #Antonellaelia si racconta - zazoomblog : Antonella Elia la fine della storia d’amore: l’annuncio in diretta - #Antonella #della #storia #d’amore: - zazoomblog : Antonella Elia e l’annuncio ufficiale in diretta tv: “Non ci amiamo più” - #Antonella #l’annuncio #ufficiale - Notiziedi_it : Antonella Elia fa un annuncio inatteso al GF Vip: “Sono single” -