Lazio, lite tra Peruzzi e Lotito: il club manager pensa a lasciare la società (Di lunedì 23 novembre 2020) Situazione incandescente in casa Lazio: come riporta Repubblica Lotito e Peruzzi sarebbero arrivati allo scontro per il caso Luis Alberto. I dettagli La questione Luis Alberto continua a dividere. Lo spagnolo ha giocato contro il Crotone, concludendo la gara addirittura con la fascia da Capitano al braccio. I malumori però non si sarebbero sopiti coi tre punti e l’eccellente prestazione del giocatore, anzi, avrebbero portato Peruzzi e Lotito ad un’accesa discussione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex portiere avrebbe affiancato Inzaghi nella scelta di multare il numero 10 e impartirgli una bella lezione, senza escluderlo dall’undici titolare. Una decisione che avrebbe fatto infuriare il patron biancoceleste che chiedeva la linea dura e la non convocazione. Peruzzi – dopo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Situazione incandescente in casa: come riporta Repubblicasarebbero arrivati allo scontro per il caso Luis Alberto. I dettagli La questione Luis Alberto continua a dividere. Lo spagnolo ha giocato contro il Crotone, concludendo la gara addirittura con la fascia da Capitano al braccio. I malumori però non si sarebbero sopiti coi tre punti e l’eccellente prestazione del giocatore, anzi, avrebbero portatoad un’accesa discussione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex portiere avrebbe affiancato Inzaghi nella scelta di multare il numero 10 e impartirgli una bella lezione, senza escluderlo dall’undici titolare. Una decisione che avrebbe fatto infuriare il patron biancoceleste che chiedeva la linea dura e la non convocazione.– dopo ...

