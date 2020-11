(Di lunedì 23 novembre 2020) Non rinuncia all'atmosfera natalizia il Comune di, con l'accensione delle luminarie che, quest'anno, avverrà in forma privata per rispettare le restrizioni dell'emergenza sanitaria. A partire ...

GazzettaSalerno : Cetara accende le Luci della Speranza. - Scisciano : Cetara si accende di speranza con le luci di Natale - salernonotizie : Cetara si accende di speranza con le luci di natale - ottopagine : Nonostante il Covid Cetara accende le 'luci della speranza' #Cetara - tvoggi : “ILLUMINIAMO” ACCENDE LA PROVINCIA DI SALERNO ED… IL NOSTRO TG Non ha voluto rinunciare alle Luci di Natale il sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Cetara accende

Gazzetta di Salerno

Cetara. Sentenza a favore del Comune: il Consiglio di Stato dà il via alla realizzazione del porto turistico Con il dispositivo della sentenza n.7246/2020, pubblicato lo scorso venerdì 20 novembre, la ...Non rinuncia all’atmosfera natalizia il Comune di Cetara, con l’accensione delle luminarie che, quest’anno, avverrà in forma privata per rispettare le restrizioni dell’emergenza sanitaria. A partire d ...