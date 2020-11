Aumento di capitale: Tesmec rettifica il prezzo dei titoli (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Tesmec ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 23 novembre 2020. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,53093992. In conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,883452275. prezzo di riferimento rettificato: 0,161 prezzo ufficiale rettificato: 0,1644 Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 23 novembre 2020. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,53093992. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,883452275.di riferimentoto: 0,161ufficialeto: 0,1644

