Natale e Capodanno 2020, vietate le feste: scatta il coprifuoco (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco come vivremo le feste quest'anno: Natale e Capodanno 2020 saranno eventi solitari, le nuove regole anti-virus non ammettono eccezioni. Sembra che si inizi finalmente a fare luce sulle disposizioni che caratterizzeranno questo Natale 2020, che inizierà virtualmente già il 3 dicembre, non appena scadrà l'ultimo Decreto emesso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

paoloroversi : Se davvero per #Natale vietano ai famigliari di spostarsi fra regioni a capodanno il #Governo non ci arriva... #COVID19 - RobertoBurioni : Se ok EMA a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno.… - zazoomblog : Natale e Capodanno 2020 vietate le feste: scatta il coprifuoco - #Natale #Capodanno #vietate #feste: - gipsylenu : A Natale diventiamo tutti gialli poi a Capodanno giustamente rossi che porta fortuna - RussianMike31 : RT @vittoriobonelli: @paoloroversi 4000 morti a settimana mi sembrano un buon motivo per starsene buonini a Natale e Capodanno. -