MotoGP | Franco Morbidelli | “Una bella giornata | sapevo di essere veloce Qualifiche molto emozionanti”

Franco Morbidelli ha conquistato una importante prima fila al termine delle Qualifiche del GP di Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, il "Morbido" ha fatto vedere una grande velocità, recuperando da una condizione di difficoltà. Il centauro della Yamaha Petronas, infatti, era stato costretto ad affrontare la Q1 e per poco è rientrato nella top-2 qualificante per il secondo stint del time-attack. Morbidelli è andato in crescendo con la sua M1 e il secondo tempo odierno, alle spalle del poleman Miguel Oliveira (KTM), è il giusto premio al lavoro svolto: "Qualifiche molto emozionanti, come delle montagne russe. Non siamo andati bene nelle Libere 3, ma abbiamo cercato di recuperare la via nelle Libere 4. Alla fine sono passato in ..."

