Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin vince il ripescaggio e vola in finale per il bronzo! (Di sabato 21 novembre 2020) Resta un pizzico di rammarico per l’epilogo del quarto di finale con la croata Karla Prodan (un’avversaria in forma ma alla portata), ma Giorgia Stangherlin si riscatta prontamente e vince il suo match di ripescaggio accedendo alla finale per la medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg nell’ambito dei Campionati Europei Senior 2020 di Judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La 24enne veneta ha dominato l’incontro, sconfiggendo con merito la russa Antonina Shmeleva per ippon, e si è garantita perlomeno (nel peggiore dei casi) un 5° posto assoluto alla prima partecipazione in una rassegna continentale senior. Stangherlin, già capace stamane di battere contro pronostico la seconda testa di serie Anna ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Resta un pizzico di rammarico per l’epilogo del quarto dicon la croata Karla Prodan (un’avversaria in forma ma alla portata), masi riscatta prontamente eil suo match diaccedendo allaper la medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg nell’ambito dei CampionatiSeniordi, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La 24enne veneta ha dominato l’incontro, sconfiggendo con merito la russa Antonina Shmeleva per ippon, e si è garantita perlomeno (nel peggiore dei casi) un 5° posto assoluto alla prima partecipazione in una rassegna continentale senior., già capace stamane di battere contro pronostico la seconda testa di serie Anna ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin vince il ripescaggio e vola in finale per il bronzo! - zazoomblog : Judo Europei 2020: Nicholas Mungai vince e convince contro Eduard Trippel nel primo turno dei -90 kg - #Europei #2… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Nicholas Mungai vince e convince contro Eduard Trippel nel primo turno dei -90 kg - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin accede al secondo turno. Sconfitta Wagner al Golden Score - notiziasportiva : Europei #judoprague2020: giornata amara per l’Italia -