'GF Vip', ecco le nomination della 20esima puntata (Di sabato 21 novembre 2020) Nessun eliminato durante la ventesima puntata del ' Grande Faretello Vip '. Patrizia De Blanck e Francesco Oppini al televoto, da lunedì scorso, sono stati salvati e restano nella Casa, ma la contessa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) Nessun eliminato durante la ventesimadel ' Grande Faretello Vip '. Patrizia De Blanck e Francesco Oppini al televoto, da lunedì scorso, sono stati salvati e restano nella Casa, ma la contessa ...

Giusepp83855594 : @ilfestival @AGrassellino @cosmanolombardo Ecco chi sono i veri VIP - Notiziedi_it : Massimiliano Morra assente in studio al GF Vip: ecco perché - infoitcultura : Giacomo Urtis censurato dal Grande Fratello Vip: ecco cos’è successo - fanpage : Il #Gfvip finisce a febbraio, ma i gieffini non lo sanno ancora - SimonaeLuciano : Arriva sugli schermi il docu film su Totti e lui attrae spettatori parlando del Covid... Per essere un ragazzone co… -