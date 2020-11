Monster Hunter 6 arriverà nel 2023? Un leak svela la finestra di lancio (Di venerdì 20 novembre 2020) Recentemente, Capcom è stata vittima di un massiccio attacco hacker e in rete sono trapelate tantissime informazioni relative a piani interni per diversi giochi della compagnia. Tra i tanti giochi che potrebbero essere trapelati c'è un nuovo titolo di Monster Hunter chiamato Monster Hunter 6. Secondo quanto emerso, questo gioco dovrebbe essere lanciato nel 2023. Vale la pena notare che dopo il successo di Monster Hunter World, non sarebbe una sorpresa un altro gioco della serie, ma questo titolo sarà probabilmente intitolato Monster Hunter World 2, o qualcosa di simile. Monster Hunter World è il gioco Capcom più venduto di tutti i tempi, con oltre 16,4 milioni di copie vendute secondo gli ultimi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Recentemente, Capcom è stata vittima di un massiccio attacco hacker e in rete sono trapelate tantissime informazioni relative a piani interni per diversi giochi della compagnia. Tra i tanti giochi che potrebbero essere trapelati c'è un nuovo titolo dichiamato6. Secondo quanto emerso, questo gioco dovrebbe essere lanciato nel. Vale la pena notare che dopo il successo diWorld, non sarebbe una sorpresa un altro gioco della serie, ma questo titolo sarà probabilmente intitolatoWorld 2, o qualcosa di simile.World è il gioco Capcom più venduto di tutti i tempi, con oltre 16,4 milioni di copie vendute secondo gli ultimi ...

Recentemente, Capcom è stata vittima di un massiccio attacco hacker e in rete sono trapelate tantissime informazioni relative a piani interni per diversi giochi della compagnia. Tra i tanti giochi che ...

Monster Hunter ha una nuova data d’uscita

Scritto, diretto e prodotto da Paul WS Anderson, Monster Hunter è un film fantasy basato sull'omonima serie di videogiochi di Capcom.

Scritto, diretto e prodotto da Paul WS Anderson, Monster Hunter è un film fantasy basato sull'omonima serie di videogiochi di Capcom.