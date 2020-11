Google ha iniziato a pagare i giornali in Francia

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Di cosa stiamo parlando? Di una delle prime applicazioni della direttiva europea sul copyright che è stata approvata nel 2019 e che, in vari stati dell’Unione, è ancora molto lontana dall’essere recepita. Ora,pagainper la promozione dei propri contenuti a partire dal motore di ricerca e dalle sue emanazioni (come, ad esempio,News). Al momento, si tratta di sei testate di carattere internazionale (tra quotidiani e riviste), tra queste Le Monde, Libération, Le Figaro e i settimanali L’Express e L’Obs. LEGGI ANCHE > «Lo sciopero di Wikipedia è inutile perché la direttiva sul copyright non riguarda loro»pagain: una svolta In particolare, è l’articolo 15 della direttiva sul copyright che sostanzialmente ...