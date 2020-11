Di Maria: “Cordoglio per la scomparsa del pittore e scultore Antonio Del Donno” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha espresso il cordoglio suo personale e dell’Ente tutto per la scomparsa del pittore e scultore Antonio Del Donno, insignito del Premio “Il Gladiatore d’oro 2007”. Di Maria ha ricordato Del Donno come uno degli esponenti più brillanti della vita culturale ed un protagonista della Scuola artistica beneventana e sannita, presente sulla scena nazionale. «Docente molto amato da tutti i suoi Allievi, persona generosa e leale, sempre pronto a sostenere ed aiutare i più giovani nel loro percorso formativo, il Maestro Del Donno», ha dichiarato il Presidente della Provincia, «lascia un ricordo indelebile nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo». L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –Di, Presidente della Provincia di Benevento, ha espresso il cordoglio suo personale e dell’Ente tutto per ladelDel Donno, insignito del Premio “Il Gladiatore d’oro 2007”. Diha ricordato Del Donno come uno degli esponenti più brillanti della vita culturale ed un protagonista della Scuola artistica beneventana e sannita, presente sulla scena nazionale. «Docente molto amato da tutti i suoi Allievi, persona generosa e leale, sempre pronto a sostenere ed aiutare i più giovani nel loro percorso formativo, il Maestro Del Donno», ha dichiarato il Presidente della Provincia, «lascia un ricordo indelebile nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo». L'articolo ...

_MiBACT : Musei, il cordoglio del ministro @dariofrance per la scomparsa di Filippo Maria Gambari, Direttore del… - GuideAGTA : RT @_MiBACT: Musei, il cordoglio del ministro @dariofrance per la scomparsa di Filippo Maria Gambari, Direttore del @MuseoCivilta: «Ci ha l… - SanremoAncheNoi : RT @_MiBACT: Musei, il cordoglio del ministro @dariofrance per la scomparsa di Filippo Maria Gambari, Direttore del @MuseoCivilta: «Ci ha l… - DEmiliopics : RT @_MiBACT: Musei, il cordoglio del ministro @dariofrance per la scomparsa di Filippo Maria Gambari, Direttore del @MuseoCivilta: «Ci ha l… - museitaliani : RT @_MiBACT: Musei, il cordoglio del ministro @dariofrance per la scomparsa di Filippo Maria Gambari, Direttore del @MuseoCivilta: «Ci ha l… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria “Cordoglio Malore in mare all'Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini Affaritaliani.it