Enel Distribuzione: forte adesione dei lavoratori allo sciopero. 'A Lecco siamo sottodimensionati' (Di giovedì 19 novembre 2020) Ridimensionamento dell'organico, i lavoratori di Enel Distribuzione non ci stanno 18 novembre 2020 Fortissimo successo per la mobilitazione dei dipendenti Enel Distribuzione: l'adesione allo sciopero ...

CislRc : RT @FurlanAnnamaria: Sostegno della #Cisl allo #sciopero di oggi dei lavoratori di #Enel E Distribuzione che hanno garantito in questi mesi… - stefybotto : RT @FurlanAnnamaria: Sostegno della #Cisl allo #sciopero di oggi dei lavoratori di #Enel E Distribuzione che hanno garantito in questi mesi… - CGILModena : RT @cgilrimini: No a esternalizzazioni selvagge. Anche a Rimini lo sciopero Enel Distribuzione - Cisl_Umbria : RT @FurlanAnnamaria: Sostegno della #Cisl allo #sciopero di oggi dei lavoratori di #Enel E Distribuzione che hanno garantito in questi mesi… - uiltoscana : E-Distribuzione (#Enel), sciopero anti esternalizzazioni: stamani presidio di lavoratori e sindacati a #Firenze… -