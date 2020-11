Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Watch3 | gemelli di produttività

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Per una volta si è esagerato con il doping delle prestazioni, impostando il meglio assoluto. Nessun freno: schermo con risoluzione WQHD+ (3088x1440), un'accozzaglia di numeri e sigle astruse che implicano un effetto wow garantito, che anzi impone di fare subito outing: una brillantezza, una nitidezza, una definizione così alte sul display di un telefono, personalmente, non le avevamo mai viste. Sia nelle immagini che nei video, tanto nelle parole delle chat quanto nelle notifiche dei social network. È una goduria persino leggere a «tiziocaio piace la tua foto», un po' meno la mail del capo che chiede di sbrigare l'ennesima scocciatura, ma quella non è colpa del telefono.E poi: niente più eresie da risparmio energetico, con la velocità della cpu limitata, la luminosità attutita, l'always on proibito. Si apre tutto, si smarmella ...