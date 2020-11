Del Bono | “Zone rosse provinciali? Si rivedano i parametri | ora i nostri ospedali sono pieni perché ospitiamo malati da Milano e Varese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “La Lombardia orientale, quindi Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, hanno una pressione che non proviene dal loro territorio, ma deriva daiche vengono portati da, Monza e da Varese“. Così Emilio Del, sindaco di Brescia e vicepresidente Anci, collegato con l’assemblea annuale dell’Associazione dei sindaci. “Chiedere a un commerciante di restare chiuso quando l’andamento epidemiologico della tua città o della tua provincia non è da zona rossa è molto difficile. Per questo credo che vadano affinati i 21coi quali il governo stabilisce le restrizioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.