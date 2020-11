GF Vip | la fidanzata di Massimiliano Morra sbotta | “Lui non è invisibile | è la regina a renderlo tale” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 17 novembre 2020)accusato di essere un comodino Insieme ad Andrea Zelletta ed Enock Barwuah,è uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 che si dono esposti di meno. Per tale ragione, oltre a Franceska Pepe, anche il pubblico li ha soprannominati ‘comodini’. L’attore napoletano ha avuto un momento di celebrità solo nei primi giorni, ovvero quando insieme a Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) hanno tirato fuori la vicenda AresGate. La settimana scorsa il ragazzo è finito in nomination e per tale ragione laDalila èta sul suo account Instagram contro chi definisce il suo ragazzo ‘’. La donna se l’è presa anche con la regia del reality ...