Staycation: la vacanza è in hotel (nella propria città) (Di martedì 3 novembre 2020) Eh già, tempi duri per i viaggiatori incalliti! Eppure, in un momento in cui le consuetudini saltano, si può cogliere l’occasione per scoprire luoghi sorprendenti anche nella propria città, guardandola e vivendola, perché no, per una volta, da turista. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) Eh già, tempi duri per i viaggiatori incalliti! Eppure, in un momento in cui le consuetudini saltano, si può cogliere l’occasione per scoprire luoghi sorprendenti anche nella propria città, guardandola e vivendola, perché no, per una volta, da turista.

CarmelinaCarmi : #COVID: Boom #staycation: cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm @GiuseppeConteIT… - infoitinterno : Boom 'staycation': cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm - PetrelliFlavia : Boom 'staycation': cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm - repubblica : Boom 'staycation': cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm [di Loredana Tartaglia] [ag… - AriannaAmbrosi0 : RT @repubblica: Boom 'staycation': cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Staycation vacanza Boom "staycation": cenare e dormire in albergo. Tra mini vacanza e aggiramento del Dpcm la Repubblica Piccoli lussi fuori casa ai tempi del coprifuoco

I pacchetti allettanti degli hotel, a prezzi scontati, per chi vuole concedersi una cena al ristorante con soggiorno incluso ...

Covid, ecco come gli alberghi gourmet aggirano la chiusura delle 18

Offrono staycation, ovvero l’abbinamento di suite e cena al ristorante. Oltre all’hotel Forum, segnalato da Beppe Grillo, lo Splendide Royal, Eden, de Russie e de la Ville ...

I pacchetti allettanti degli hotel, a prezzi scontati, per chi vuole concedersi una cena al ristorante con soggiorno incluso ...Offrono staycation, ovvero l’abbinamento di suite e cena al ristorante. Oltre all’hotel Forum, segnalato da Beppe Grillo, lo Splendide Royal, Eden, de Russie e de la Ville ...