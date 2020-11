Il Verona ne fa tre con un super-Barake, steso il Benevento e vola al quinto posto (Di martedì 3 novembre 2020) Il Verona di Ivan Juric fa sul serio. Nel posticipo della sesta giornata di Serie A, l'Hellas supera per 3-1 il Benevento di Pippo Inzaghi al Bentegodi e aggancia al quinto posto Napoli, Inter e Roma con 11 punti. Terza vittoria stagionale per i gialloblu, grazie a una doppietta di Barak e ad un gol di Lazovic. Non basta al Benevento il terzo gol stagionale di Lapadula, che festeggia in modo amaro la convocazione con la nazionale del Perù. Espulso per proteste Caprari. Terza sconfitta consecutiva per i sanniti, che restano a +3 dalla zona retrocessione. La squadra di Inzaghi gioca un buon calcio, sempre propositivo ma continua a prendere gol con troppa facilità. Con i tre di stasera sono già 17 le reti subite da Montipò in 6 partite, con questo ritmo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Ildi Ivan Juric fa sul serio. Nel posticipo della sesta giornata di Serie A, l'Hellasa per 3-1 ildi Pippo Inzaghi al Bentegodi e aggancia alNapoli, Inter e Roma con 11 punti. Terza vittoria stagionale per i gialloblu, grazie a una doppietta di Barak e ad un gol di Lazovic. Non basta alil terzo gol stagionale di Lapadula, che festeggia in modo amaro la convocazione con la nazionale del Perù. Espulso per proteste Caprari. Terza sconfitta consecutiva per i sanniti, che restano a +3 dalla zona retrocessione. La squadra di Inzaghi gioca un buon calcio, sempre propositivo ma continua a prendere gol con troppa facilità. Con i tre di stasera sono già 17 le reti subite da Montipò in 6 partite, con questo ritmo la ...

