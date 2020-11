Domenica Live, Barbara d’Urso in lacrime per Veronica Satti (Di lunedì 2 novembre 2020) A Domenica Live Barbara D’Urso si commuove davanti alla storia di Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha raccontato la sua battaglia contro una sindrome autolesionistica: “Mi sono tagliata su gambe e braccia fino a perdere i sensi…” Veronica Satti ha sorpreso tutti con le dichiarazioni choc, fatte a Domenica Live. Ha sorpreso anche Barbara D’Urso che si è commossa. Nel corso della puntata del programma della DomenicaArticolo completo: Domenica Live, Barbara d’Urso in lacrime per Veronica Satti dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) AD’Urso si commuove davanti alla storia di. La figlia di Bobby Solo ha raccontato la sua battaglia contro una sindrome autolesionistica: “Mi sono tagliata su gambe e braccia fino a perdere i sensi…”ha sorpreso tutti con le dichiarazioni choc, fatte a. Ha sorpreso ancheD’Urso che si è commossa. Nel corso della puntata del programma dellaArticolo completo:d’Urso inperdal blog SoloDonna

