Un cerotto cardiaco per limitare i danni dell’infarto

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 1 novembre 2020) Un team di ricercatori avrebbe scoperto una particolare molecola in idrogel che riuscirebbe alo stiramentoconseguente ad un infarto. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Biomedical Engineering. Per arrivare a tale conclusione, i ricercatori si sono serviti del modello computazionale del cuore pulsante. Come prima cosa, si è deciso di simulare la normale funzione cardiaca. In seguito, è stato necessario verificare le conseguenze dell’applicazione delsu tale funzione, per assicurarsi che questa non venisse limitata. Infine, hanno verificato se e come illimiti idell’infarto. “Uno dei motivi per cui è difficile per il cuore recuperare in seguito ad un infarto è che deve continuare a ...