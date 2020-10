Real-Huesca 4-1 | doppietta di Benzema | poi gol di Valverde e Hazard

(Di sabato 31 ottobre 2020) Diversi cambi, poco sforzo, quattro gol e tre punti per il Madrid che tra tre giorni aspetta l'Inter a Valdebebas. Al Di Stefano la squadra di Zidane ha superato 4-1 l', che in questa Liga nelle ...

Sarà una grande notte di Champions League martedì. L’Inter di Antonio Conte farà visita al Real Madrid di Zinedine Zidane per la terza giornata del gruppo B, già decisiva per entrambe le squadre dopo ...I blancos superano in casa 4-1 la formazione di Michel grazie a Benzema (doppietta), Hazard e Valverde e balzano in testa al campionato ...