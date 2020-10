Paganese-Teramo, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 31 ottobre 2020) Paganese-Teramo in campo questa sera a partire dalle 20.30 al “Torre”, gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie C girone C. Andamenti molto diversi per le due formazioni, alla ricerca di punti per dar forza, tuttavia, ai propri obiettivi stagionali. Così le ultime sulla sfida… Il momento della Paganese La Paganese arriva al match di questa in 13° posizione, con un totale di 6 punti messi nel carniere nelle prime sette giornate di campionato (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte). L’avvio di stagione della formazione affidata mister Erra non è stato certamente facile. Sconfitte (Ternana, Catanzaro, Vibonese) e pareggi (Catania, Cavese, Virtus Francavilla), si sono alternati vicendevolmente, mettendo in mostra un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)in campo questa sera a partire dalle 20.30 al “Torre”, gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie C girone C. Andamenti molto diversi per le due, alla ricerca di punti per dar forza, tuttavia, ai propri obiettivi stagionali. Così lesulla sfida… Il momento dellaLaarriva al match di questa in 13° posizione, con un totale di 6 punti messi nel carniere nelle prime sette giornate di campionato (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte). L’avvio di stagione della formazione affidata mister Erra non è stato certamente facile. Sconfitte (Ternana, Catanzaro, Vibonese) e pareggi (Catania, Cavese, Virtus Francavilla), si sono alternati vicendevolmente, mettendo in mostra un ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie C sette tesserati della Paganese positivi al Covid: slitta alla 20.30 la gara contro il Teramo - #Serie #sette #tess… - zazoomblog : Serie C sette tesserati della Paganese positivi al Covid: slitta alla 20.30 la gara contro il Teramo - #Serie… - kekkobrakko : Serie C, posticipata Paganese-Teramo: si gioca alle 20.30 - TernanaNews : Serie C, girone C, 8° giornata: rinviata alle 20:30 Paganese-Teramo - Mediagol : #SerieC, sette tesserati della Paganese positivi al Covid: slitta alla 20.30 la gara contro il Teramo -